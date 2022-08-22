Південна Корея та США розпочали масштабні спільні військові навчання

США та Південна Корея розпочали найбільші за останні роки спільні військові навчання. Це пов’язано з тим, що з боку Північної Кореї збільшується загроза, передає стрічка новин.

Відомо, що військові навчання організували після того, як новий президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв нормалізувати спільні навчання та посилити стримування Північної Кореї.

За словами Юна, військові та цивільні навчання спрямовані на підвищення готовності країни до змінних моделей ведення війни з розвитком кіберзагроз проти ключових об’єктів, таких як заводи з виробництва мікросхем та ланцюжки постачання.

«Підтримка миру на Корейському півострові ґрунтується на нашій бездоганній системі безпеки», — сказав він.

Видання повідомляє, що минулого тижня КНДР запустила дві крилаті ракети із західного узбережжя після того, як Південна Корея та США розпочали попередню підготовку до навчань.