Переданий Литвою Bayraktar вже допомагає ЗСУ нищити окупантів (ВІДЕО)

дарний безпілотник Bayraktar TB2, кошти на який збирали литовці, вже «записав» на свій рахунок перші знищені цілі окупантів.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Українські військові вже використовують Байрактар, отриманий завдяки коштам та ініціативі литовського народу. Про що свідчать оприлюднені відео? Що українці вже використали безпілотник за призначенням і доволі ефективно», – написав міністр.

Крім того, у своєму твіттері Анушаускас зауважив, що росіяни вже неодноразово заявляли про знищення безпілотника, який передала Литва. Аби розвіяти цей фейк, міністр опублікував світлину БПЛА безпосередньо перед бойовим вильотом.

I don’t know the exact number of times Russia announced that they hit the Bayraktar 🇱🇹 sent to 🇺🇦. But here it is – Bayraktar “Vanagas” in 🇺🇦 before its mission on the battlefield. Thank you @oleksiireznikov for the photos! pic.twitter.com/rxrMPiS8tx

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) August 22, 2022