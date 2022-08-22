Найновіший російський РПГ-32 поступив на озброєння ЗСУ

Збройні Сили України отримали на озброєння новий російський багаторазовий ручний протитанковий гранатомет РПГ-32, що є спільною російсько-йорданською розробкою.

Про це стало відомо з повідомлення OSINT-аналітіків Ukraine Weapons Tracker.

Зброя з 2013 року збирається в Йорданії компанією JADARA з російських комплектуючих (рівень локалізації не перевищує 20%). Аналітики звернули увагу, що РПГ-32 має маркування англійською мовою, тобто не були захоплені у російської армії (в якій він й не перебуває на озброєнні). Також вони роблять припущення, що РПГ-32 були продані третій стороні (наприклад, Великобританії), щоб уникнути політичних ризиків, а потім передані Україні. Водночас можемо припустити, що Йорданія передала гранатомети російській армії.

РПГ-32 — багаторазовий гранатомет, який відрізняється від звичних російських РПГ. Пусковий пристрій являє собою компактний вузол, на якому монтуються оптичні прилади та ударно-спусковий механізм. До нього ж приєднуються і спеціальні картриджі з боєприпасами. Такий варіант дозволяє використовувати реактивні гранати різного калібру — наприклад 72,5 мм або 105 мм. Це дозволяє вибрати необхідний боєкомплект в залежності від завдання.

У комплект РПГ-32 можуть входити два види пострілів: протитанковий кумулятивний ПГ-32В і термобаричний ТБГ-32В. Контейнер з гранатою термобаричного спорядження додатково маркується однією або двома смугами помаранчевого кольору. 105-мм постріл ПГ-32В за своєю конструкцією та характеристиками ідентичний РПГ-27 або ПГ-7ВР, а ТБГ-32В такого ж калібру є аналогом РШГ-1 або ТБГ-7В.

Комплект гранатометного комплексу РПГ-32 «Нашшаб», 2013 рік. (Джерело: jadara.jo)

Вперше про розробку нового покоління РПГ стало відомо у 2006 році на виставці SOFEX. Роком раніше підприємство «Базальт», головний російський розробник протитанкових гранатометів, приступило до робіт над РПГ-32 на замовлення Йорданії та на її кошти. Спільний проєкт передбачав не тільки створення гранатометного комплексу, а й будівництво в Йорданії спільного складального підприємства.

Для реалізації проєкту створили спільне російсько-йорданське підприємство, а в засобах масової інформації почалася масштабна рекламна кампанія. В кінці 2000-х і початку 2010-х років новини про проєкт РПГ-32 «Хашим» з’являлися із завидною регулярністю, дослідні вироби демонструвалися на різних міжнародних виставках, але завершення проєкту постійно переносилося на пізніші терміни.

Згодом згадки про спільну російсько-йорданську фірму JRESCO з реклами зникли. Проєкт перейменували в «Нашшаб» (в перекладі з арабської – «арбалет» або «руйнівний»), сьогодні виробником РПГ-32 є фірма Jadara Equipment & Defence Systems.

Завершення повного комплексу робіт спільного російсько-йорданського проєкту планувалося здійснити протягом двох років, але потім перенеслося на 2009 рік, в якому також не відбулося. Якраз в цей час на підприємстві «Базальт» вибухнув корупційний скандал, в результаті якого директор і генеральний конструктор отримали умовні терміни позбавлення волі. На цьому тлі виникли проблеми інтелектуальної власності щодо гранатомета РПГ-32. Виробництво компонентів системи повністю передали на кіровське АТ «Ново-Вятка».

У зв’язку з цим розгортання серійного виробництва в Йорданії затягнулося на кілька років. За цей період гранатомет незначно допрацювали та модернізували. Варіант калібру 72,5 мм зник з рекламних буклетів. Урочисте відкриття виробництва гранатометів «Нашшаб» відбулося 30 травня 2013 року. При цьому мова йшла не про повний цикл виробництва, а лише про фінальне складання гранатометів з російських компонентів.

Поступово новий гранатомет почав з’являтися у військовій хроніці близькосхідного регіону — використання РПГ-32 відзначено в Йорданії, Лівії, Єгипті, Іраку, Ємені, ОАЕ.

Є в історії російсько-йорданського гранатомета і білоруський слід. Штатний денний оптичний приціл 1П81 (ПГК-1) розроблений і випускається білоруським холдингом «БелОМО». Додатково в комплект до ПГК-1 (GS-1DN) білоруські фахівці додали приціл ГПД-1 (GS-2R) з вбудованим балістичним обчислювачем і лазерним далекоміром. Ці приціли можуть комплектуватися нічними насадками NV / A-1 або NV / A-2, а також тепловізійним приладом TC / A-1.