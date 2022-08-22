Как подобрать подложку для ламината: 6 вариантов материала изготовления

Подложку размещают между напольным покрытием и основанием, на которое затем укладывается финишная облицовка. Можно ли обойтись без такого дополнительного слоя в случае использования ламината? В принципе, можно, если черновой пол идеально ровный, очищен от пыли и грязи, высушен от возможных попаданий влаги. Однако применение подложки позволяет решить ряд важных задач.
Зачем нужна подложка под ламинат
- Усилить звукоизоляционные и звукопоглощающие свойства.
- Обеспечить теплоизоляцию пола.
- Выровнять основание при наличии незначительных недостатков.
- Повысить прочность, устойчивость к механическим повреждениям, износостойкость ламината.
- Равномерно распределить нагрузку по поверхности покрытия.
- Поддерживать оптимальный микроклимат под ламинированными досками.
Фактически включение в состав монтажного пирога подложки улучшает эксплуатационные характеристики напольного покрытия, прежде всего его долговечность и комфорт использования. К тому же при покупке ламината цена такого разделительного слоя не слишком влияет на общую стоимость обустройства пола.
Однако при выборе такого компонента монтажного пирога, разделяющего ламинированные доски и черновой пол, важно учесть ряд факторов. Прежде всего следует назвать свойства применяемого при изготовлении подложки материала, особенности установки покрытия и конкретные условия его эксплуатации. Да и на характеристики приобретенной модели ламината также следует обратить внимание. Давайте узнаем, как не ошибиться при выборе материала для подложки под популярное финишное покрытие пола.
6 подложек под ламинат — каждая по-своему хороша
Если неправильно подобрать подложку, ее использование может не принести пользу, а, наоборот, нанести вред. Так что подойти к решению вопроса следует взвешенно. Сегодня на рынке представлены подложки под ламинат, изготовленные из:
- Натуральной пробки — долговечного, экологичного, стойкого к образованию плесени и гниению материала. К тому же пробка обладает отличными звукоизоляционными характеристиками, прекрасно амортизирует шаги. Замечательный выбор для спальни или детской комнаты. Однако для использования вместе с системами обогрева пола такой вариант не подходит, так как пробка плохо пропускает тепло.
- Вспененного полипропилена — влагоустойчивого материала, хорошо скрывающего неровности основания. Если использовать вариант с нанесенной с одной или двух сторон фольгой, это предотвратит утечки тепла через пол и повысит эффективность работы отопительной системы. При интенсивной эксплуатации и значительных нагрузках на напольное покрытие лучше отдать предпочтение более жестким подложкам.
- Экструдированного пенополистирола — при отличных теплоизоляционных свойствах такие плиты не пропускают влагу, а вследствие значительной жесткости и прочности могут выдерживать существенные нагрузки.
- Древесноволокнистых, как правило, хвойных материалов — благодаря своему натуральному происхождению подложка позволяет полу «дышать». К тому же наличие такого компонента монтажного пирога обладает отличными звукоизоляционными и шумопоглощающими характеристиками, а также служит в роли естественного утеплителя.
- Полиэтиленовой пленки — с ее помощью можно защитить ламинат от поступления влаги с основания (например, если в качестве чернового пола выступает плохо гидроизолированный фундамент). Среди достоинств пленки — паронепроницаемость и хорошее звукопоглощение.
- Комбинированных материалов — такие специальные подложки представляют собой современные композитные решения, использующие последние научные достижения. Например, изготавливаемая в Финляндии компанией Tuplex одноименная подложка — это закатанные между двумя слоями полиэтиленовой пленки гранулы из пенопласта. Благодаря сохранению между ними не заполненного пространства обеспечивается естественная вентиляция, что позволяет удалять случайно попавшую влагу. Также среди достоинств материала — эластичность, прекрасная звукоизоляция, способность долго сохранять свою форму. Tuplex отлично «уживается» с теплым полом и подходит для использования под ламинатом, уложенным «плавающим» способом.
Leave a Reply