Как подобрать подложку для ламината: 6 вариантов материала изготовления

Подложку размещают между напольным покрытием и основанием, на которое затем укладывается финишная облицовка. Можно ли обойтись без такого дополнительного слоя в случае использования ламината? В принципе, можно, если черновой пол идеально ровный, очищен от пыли и грязи, высушен от возможных попаданий влаги. Однако применение подложки позволяет решить ряд важных задач.

Зачем нужна подложка под ламинат

Усилить звукоизоляционные и звукопоглощающие свойства. Обеспечить теплоизоляцию пола. Выровнять основание при наличии незначительных недостатков. Повысить прочность, устойчивость к механическим повреждениям, износостойкость ламината. Равномерно распределить нагрузку по поверхности покрытия. Поддерживать оптимальный микроклимат под ламинированными досками.

Фактически включение в состав монтажного пирога подложки улучшает эксплуатационные характеристики напольного покрытия, прежде всего его долговечность и комфорт использования. К тому же при покупке ламината цена такого разделительного слоя не слишком влияет на общую стоимость обустройства пола.

Однако при выборе такого компонента монтажного пирога, разделяющего ламинированные доски и черновой пол, важно учесть ряд факторов. Прежде всего следует назвать свойства применяемого при изготовлении подложки материала, особенности установки покрытия и конкретные условия его эксплуатации. Да и на характеристики приобретенной модели ламината также следует обратить внимание. Давайте узнаем, как не ошибиться при выборе материала для подложки под популярное финишное покрытие пола.

6 подложек под ламинат — каждая по-своему хороша

Если неправильно подобрать подложку, ее использование может не принести пользу, а, наоборот, нанести вред. Так что подойти к решению вопроса следует взвешенно. Сегодня на рынке представлены подложки под ламинат, изготовленные из: