Громадяни Чехії пожертвували на підтримку України 24 млн чеських крон: відзначили річницю окупації країни росіянами 1968 року

Про це повідомило видання Aktualne.

Стало відомо, що минулого тижня ініціатива Zbraněproukrajinu.cz опублікувала заклик перерахувати символічні суми, пов’язані з річницею окупації в серпні 1968 року, на рахунок українського посольства в Празі.

Деякі люди додавали повідомлення до платежів. Одне було таким: «Путіне, це тобі за мене і моїх батьків. Вони тоді були молоді і хотіли жити повним життям…»

За інформацією видання, найбільша кількість людей внесла саме 1968 крон, люди також надсилали 68, 196,8 або навіть 19 680 крон. На ці гроші посольство після консультацій з міністерствами оборони України та Чехії закупить для України військову техніку.

«Чехи та словаки, які самі пережили окупацію 1968 року, добре розуміють трагедію українського народу, який зіткнувся з російською агресією. За підтримки наших найближчих партнерів, до яких, безсумнівно, належить Чеська Республіка, Україна може відбити напади російської агресії та відстоювати право на життя у свободі та демократії», — зазначив громадський діяч Усатий.