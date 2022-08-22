Ціни на газ у Європі перевищили 2800 доларів за тисячу кубометрів

На тлі заяви «Газпрому» про зупинку «Північного потоку-1» через ремонт спотова ціна газу в Європі зранку в понеділок продовжила зростання і вперше з березня 2022 року перевищила позначку в 2800 доларів за тисячу кубометрів.

Про це йдеться у даних біржі ICE.

Газ подорожчав уже більш ніж на 8%: вартість найближчого (вересневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 2866 дол за тисячу кубометрів.

При цьому, з початку серпня середня ціна на TTF становила 2230 дол, у липні газ торгувався в середньому по 1764 дол за тисячу кубометрів.

Тим часом у Німеччині попередили, що Москва може ще більше скоротити постачання та повторили заклик до економії енергії, пише Bloomberg.

«У нас попереду дуже критична зима. Ми маємо очікувати, що Путін і надалі скорочуватиме постачання газу», — сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.