Зведення Генштабу: Ворог має частковий успіх біля Благодатного «Укрзализныця» отменяет поезда в Харьков на День Независимости » Cеред ночі окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури в Харкові Вночі 22 серпня російські окупанти здійснили ракетний обстріл по Київському райнону Харкова Про це повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов. «Знову ракетний удар і знову по Київському району. Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 2:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об’єкт», — написав Терехов. Унаслідок обстрілу зруйновано двоповерхову будівлю. «Була невелика пожежа, інформації про постраждалих немає», — зазначив Терехов. Кількома годинами раніше, ввечері 21 серпня, Росія вдарила по Київському району Харкова ракетами, пошкодивши приватне домоволодіння та нежитловий об’єкт.