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Cеред ночі окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури в Харкові

Харків

Про це повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.

«Знову ракетний удар і знову по Київському району. Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 2:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об’єкт», — написав Терехов.

Унаслідок обстрілу зруйновано двоповерхову будівлю.

«Була невелика пожежа, інформації про постраждалих немає», — зазначив Терехов.

  • Кількома годинами раніше, ввечері 21 серпня, Росія вдарила по Київському району Харкова ракетами, пошкодивши приватне домоволодіння та нежитловий об’єкт.
22 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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