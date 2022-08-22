Cеред ночі окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури в Харкові

Про це повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.
«Знову ракетний удар і знову по Київському району. Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 2:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об’єкт», — написав Терехов.
Унаслідок обстрілу зруйновано двоповерхову будівлю.
«Була невелика пожежа, інформації про постраждалих немає», — зазначив Терехов.
- Кількома годинами раніше, ввечері 21 серпня, Росія вдарила по Київському району Харкова ракетами, пошкодивши приватне домоволодіння та нежитловий об’єкт.
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