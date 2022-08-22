Близько 45,4 тис. військових, 1919 танків, 4230 бронемашин: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни

Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу — близько 45,4 тис. (+200) окупантів
- танків — 1919 (+7) од.
- бойових броньованих машин — 4230 (+6) од.
- артилерійських систем — 1032 (+4) од.
- реактивних систем залпового вогню — 266 (+0) од.
- засобів ППО — 145 (+4) од.
- літаків — 234 (+0) од.
- гелікоптерів — 198 (+1) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 815 (+9) од.
- крилатих ракет — 194 (+4) од.
- кораблів — 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн — 3149 (+6) од.
- спеціальної техніки — 99 (+0) од.
Упродовж 21 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.
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