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Ціни на газ у Європі перевищили 2800 доларів за тисячу кубометрів Данілов пояснив, чому напад РФ з території Білорусі виявився несподіваним » Близько 45,4 тис. військових, 1919 танків, 4230 бронемашин: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять: особового складу — близько 45,4 тис. (+200) окупантів

танків — 1919 (+7) од.

бойових броньованих машин — 4230 (+6) од.

артилерійських систем — 1032 (+4) од.

реактивних систем залпового вогню — 266 (+0) од.

засобів ППО — 145 (+4) од.

літаків — 234 (+0) од.

гелікоптерів — 198 (+1) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 815 (+9) од.

крилатих ракет — 194 (+4) од.

кораблів — 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн — 3149 (+6) од.

спеціальної техніки — 99 (+0) од. Упродовж 21 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.