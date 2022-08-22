Євросоюз готує восьмий пакет санкцій проти Росії: названо можливу дату

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас упевнений, що Євросоюз розробить наступний, восьмий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Джерело: ПРЯМИЙ

Про це він розповів на пресконференції з нагоди відкриття комунікаційної кампанії “Разом ми Європа”.

“Я не можу дати вам будь-яких деталей з цього приводу — повідомити, коли і як це станеться, але я впевнений, що цього варто очікувати. І це буде”, – сказав він.

“Думаю, зараз не можна сказати, що в Брюсселі період дуже активної роботи, але вона продовжується, так само як і в державах-членах, які вимагають більше санкцій. Інституції ЄС мають це враховувати, і вони це роблять”, – сказав Маасікас.