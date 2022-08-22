ЄС готує місію для тренування українських військових – Боррель

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у понеділок анонсував місію із підготовки українських військових у сусідній з Україною країні.

Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Telegraph, про це Боррель заявив у понеділок на пресконференції в іспанському місті Сантандер.

«Видається розумним, що війна, яка триває нині і буде тривати, вимагає зусиль не лише в контексті постачання озброєння. Саме це зараз обговорюється між державами-членами й буде обговорюватися на політичному рівні наступного тижня», – зазначив він.

Боррель уточнив, що подробиці тренувальної місії ЄС будуть розглянуті після зустрічі в Празі, яка починається в понеділок. За його словами, така місія буде дислокуватися не безпосередньо в Україні, а в сусідній країні.

«Звісно, це буде велика місія, я так вважаю. Будь-яка місія має відповідати рівню конфлікту», – зазначив топдипломат ЄС, нагадавши, що деякі держави вже допомагають українським військовим у підготовці.