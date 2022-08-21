У Польщі прагнуть швидко і повністю декомунізувати публічний простір

Очільник Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький хоче якнайшвидше завершити процес декомунізації публічного простору.

Видання “Польське радіо“повідомляє, що Навроцький звернув увагу на те, що демонтаж пам’ятників тим, хто належав до сфери радянського впливу комуністичної влади, останнім часом відбувається дуже швидко.

“Тільки за останні три місяці ми прибрали 20 радянських пам’ятників, але в нашому списку 60. Це дуже швидкий темп, але це питання, яке треба було розв’язати давно”, – оцінив голова Інституту національної пам’яті в інтерв’ю PAP.

“Ми компенсуємо недостатню діяльність в останні роки, але я хочу бути тим очільником Інституту національної пам’яті, який завершить процес декомунізації в публічному просторі Польщі”, – наголосив Навроцький.