Повномасштабна війна РФ проти України: загинули 373 дитини, ще понад 721 отримала поранення

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

«Станом на ранок 21 серпня 2022 року більше ніж 1094 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 373 дитини загинули та понад 721 отримали поранення різного ступеню тяжкості», — наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.

Найбільше постраждалих дітей — у Донецькій області — 387, Харківській — 202, Київській — 116, Чернігівській — 68, Миколаївській — 64, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 41.

На Миколаївщині від російського обстрілу житлової інфраструктури Вознесенська 20 серпня важкі поранення отримали троє дітей віком від 3 до 8 років.

Під час фіксації воєнних злочинів Росії в Маріуполі стало відомо про загибель іще 10 дітей віком від 1 до 17 років.

«Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю», — додали в Офісі генпрокурора.