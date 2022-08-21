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ISW: Росії треба буде перекинути частину сил, аби «захистити» Крим

Росії, ймовірно, треба буде відвести частину своїх сил від лінії фронту для «захисту» окупованого нею Криму.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що нездатність Росії зупинити атаки на свої об’єкти в Криму може спричинити невдоволення у російському суспільстві. Як пише ISW, на кадрах із соціальних мереж вже видно, що багато росіян стоять у пробках, очікуючи, коли вони покинуть Крим і вирушать до Росії, що може свідчити про занепокоєність громадськості, що зростає, ефективністю російських заходів безпеки.

Що передувало:  20 серпня  пролунав вибух в Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.

21 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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