ISW: Росії треба буде перекинути частину сил, аби «захистити» Крим

Росії, ймовірно, треба буде відвести частину своїх сил від лінії фронту для «захисту» окупованого нею Криму.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що нездатність Росії зупинити атаки на свої об’єкти в Криму може спричинити невдоволення у російському суспільстві. Як пише ISW, на кадрах із соціальних мереж вже видно, що багато росіян стоять у пробках, очікуючи, коли вони покинуть Крим і вирушать до Росії, що може свідчити про занепокоєність громадськості, що зростає, ефективністю російських заходів безпеки.

Що передувало: 20 серпня пролунав вибух в Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.