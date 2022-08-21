Гібралтар продасть на аукціоні арештовану суперяхту російського мільярдера

Про це повідомило видання The Guardian, пише «Європейська правда».
72,5-метрова Axioma піде з молотка на користь американського інвестиційного банку JP Morgan, який стверджує, що мільярдер, власник яхти Дмітрій Пумп’янський, винен йому понад 20 мільйонів доларів.
Судно з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-салоном було затримано після пришвартування у Гібралтарі у березні.
Пумп’янський — власник та голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником російської державної енергетичної компанії «Газпром».
Він зазнав санкцій з боку Британії, ЄС та США після вторгнення РФ в Україну.
Британія заявила, що мільярдер, статки якого оцінюються в 1,84 мільярда фунтів стерлінгів, є одним із «найближчих до Путіна» олігархів.
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