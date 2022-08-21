Гібралтар продасть на аукціоні арештовану суперяхту російського мільярдера

Влада Гібралтару продасть з аукціону суперяхту вартістю 65 мільйонів фунтів стерлінгів підсанкційного російського олігарха Дмітрія Пумп’янського.

Про це повідомило видання The Guardian, пише «Європейська правда».

72,5-метрова Axioma піде з молотка на користь американського інвестиційного банку JP Morgan, який стверджує, що мільярдер, власник яхти Дмітрій Пумп’янський, винен йому понад 20 мільйонів доларів.

Судно з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-салоном було затримано після пришвартування у Гібралтарі у березні.

Пумп’янський — власник та голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником російської державної енергетичної компанії «Газпром».

Він зазнав санкцій з боку Британії, ЄС та США після вторгнення РФ в Україну.

Британія заявила, що мільярдер, статки якого оцінюються в 1,84 мільярда фунтів стерлінгів, є одним із «найближчих до Путіна» олігархів.