Два військові кораблі США прибули до Латвії

Два військових кораблі США, десантно-транспортний корабель-док Шостого флоту ВМС США USS Arlington та десантний корабель ВМС США USS Gunston Hall, прибули до Риги. Про це повідомляє посольство США у Латвії.

«Присутність Arlington та Gunstonв Латвії базується на міцних та витривалих стосунках між США та Латвією та в тоже час підкреслює партнерські можливості», — пише посольство у Фейсбуці.

За словами предсаваників дипмісії, судна приймуть на борту працівників посольства, латвійських офіційних осіб, моряків та морських піхотинців.

Раніше цього місяця, 9-10 серпн, Латвію відвідав міністр оборони США Ллойд Остін.

Під час свого візиту він зустрівся з посадовцями країни, подякував уряду країни за підтримку України, розміщення у себе американських військових на ротаційній основі.

Остін заявив, що США збільшують розміщення військових в Балтії: «Ми посилюємо розміщення наших сил на ротаційній основі в регіоні і інтенсифікуємо навчання разом із союзниками з Балтії, щоб далі зміцнити нашу боєготовність в регіоні», — сказав Остін.

Остін відвідав латвійську базу ВПС в Лілварде, де зустрівся з американськими військовими. В країні на ротаційній основі перебувають 600 американських солдатів.