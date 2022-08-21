Єрмак блокує доставку військової допомоги безпосередньо до підрозділів на передовій: натомість додали ще більше бюрократії, — Спартц ISW: Росії треба буде перекинути частину сил, аби «захистити» Крим » Дочь философа-рашиста Дугина погибла от взрыва автомобиля в Подмосковье Автомобиль дочери российского философа Александра Дугина, которого называют идеологом «русского мира», взорвался на подмосковной трассе. Женщина погибла на месте. По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль. Трагедия произошла в субботу вечером на Можайском шоссе в районе посёлка Большие Вязёмы, примерно в 25 километрах от Московской кольцевой автодороги. Автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась 29-летняя Дарья Дугина, взорвался на ходу, въехал в ограждение и сгорел. Женщина погибла на месте, обломки внедорожника разбросало по всей дороге. Первой версией случившегося был взрыв газового баллона, но сейчас правоохранители склоняются к тому, что под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство. Если эта версия подтвердится, то не исключено, что целью покушения был сам Александр Дугин. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. «20 августа около 21 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автодороге сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина», — сообщило ведомство в своем телеграм-канале. Александр Дугин и его дочь были приглашены в качестве почетных гостей на фестиваль «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово, где философ выступил с лекцией. Как сообщает телеграм-канал «112», именно там, на парковке около усадьбы, в автомобиль могло быть заложено взрывное устройство. По словам очевидцев, Дугин с дочерью планировали возвращаться в Москву вместе, но в последний момент планы изменились и Дугин поехал на другой машине. Он ехал следом и одним из первых оказался на месте взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь. Пропустить контент из Twitter, 3 Александр Дугин известен как философ и консервативный публицист, один из распространителей идеологий «русского мира» и неоевразийства — концепций доминирования России над соседями, противостояния США и НАТО и распространения ее влияния на территории евразийского континента. В течение многих лет Дугин призывал Москву к более агрессивному самоутверждению на мировой арене. Западные СМИ называют его одним из главных идеологов современной России, к которому прислушивается Владимир Путин, многие силовики и кремлевские чиновники. В 2014 году Дугин отметился резкими антиукраинскими заявлениями, в частности, комментируя трагические события в Одессе 2 мая, призвал «убивать, убивать и убивать». Он решительно поддержал войну в Украине и в своем недавнем посте потребовал от российских элит открыто определиться по этому вопросу. «Я думаю все высокопоставленные чиновники России должны открыто высказать свое отношение к СВО. Или покинуть пост. Некоторые что-то подозрительно молчат. И мы волей-неволей начинаем интерпретировать их молчание по-своему. Не вводите нас в искушение, произнесите отчетливо и громко лишь одну букву Z. Или честно уйдите с глаз», — написал Дугин. С 2014 года Дугин внесён в санкционный список Евросоюза, а с 2015 года и в санкционный список США и Канады за предполагаемую причастность к российской аннексии Крыма.