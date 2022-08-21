 
«  
  »

800 компаній зі США пропонують постачання зброї Україні в рамках ленд-лізу

Зброя зі США до України приходить швидше, ніж посилка у мирні часи

Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

«Відповідно до закону про ленд-ліз є велике сподівання, що до постачання зброї Україні долучаться безпосередньо виробники озброєнь. Тривалий період обговорюють в США, те, що йде конкурентна боротьба за майбутні замовлення і в ній беруть участь понад 800 компаній пропонуючи понад 1,5 тис. зразків озброєнь і військової техніки», — сказав він.

Рябих додав, що цей процес модерується Міністерством оборони США.

«Із закликом, що це озброєння має бути ефективним в умовах ведення бою з високоорганізованим противником і його процес виробництва та постачання не повинен займати тривалого часу. З вступом цього закону в повну силу можемо сподіватися, що потік озброєнь може якісно і кількісно змінитися на краще». — підсумував експерт.

21 августа, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  