Єрмак блокує доставку військової допомоги безпосередньо до підрозділів на передовій: натомість додали ще більше бюрократії, — Спартц

Конгресвумен Вікторія Спартц заявляє, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак блокує доставку військової допомоги в Україну безпосередньо до підрозділів на передовій.
Про це вона написала в своєму акаунеті в твітері, передає Цензор.НЕТ.
«Можливо, Newsweek слід запитати, чому картель Андрія Єрмака більше 4 місяців блокує логістику «з точки в точку», коли допомога доставлятиметься безпосередньо до підрозділів на передовій з належним пакуванням. Натомість вони додали ще більше бюрократії, використовуючи його маріонеток», — заявила Спартц.
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