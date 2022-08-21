Посуха в Європі може стати найбільшою за 500 років Дочь философа-рашиста Дугина погибла от взрыва автомобиля в Подмосковье » Єрмак блокує доставку військової допомоги безпосередньо до підрозділів на передовій: натомість додали ще більше бюрократії, — Спартц Конгресвумен Вікторія Спартц заявляє, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак блокує доставку військової допомоги в Україну безпосередньо до підрозділів на передовій. Про це вона написала в своєму акаунеті в твітері, передає Цензор.НЕТ. «Можливо, Newsweek слід запитати, чому картель Андрія Єрмака більше 4 місяців блокує логістику «з точки в точку», коли допомога доставлятиметься безпосередньо до підрозділів на передовій з належним пакуванням. Натомість вони додали ще більше бюрократії, використовуючи його маріонеток», — заявила Спартц.