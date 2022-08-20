Wizz Air через критику призупиняє відновлення рейсів з Москви до Абу-Дабі

Про це повідомляє Reuters.
У своїй заяві про відкладення поновлення рейсів компанія не згадує критику в соціальних мережах, аргументуючи своє рішення «обмеженням в ланцюжку постачання галузі». Також авіакомпанія заявила, що рейсом буде керувати її підприємство з Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об’єднаних Арабських Еміратах і працює відповідно до правил країни Перської затоки.
Раніше Wizz Air заявив про відновлення рейсів між Абу-Дабі та Москвою у жовтні. З 27 лютого вона призупинила всі свої рейси до Росії, після її вторгнення в Україну.
Нагадаємо:
Угорський лоукостер Wizz Air запропонує ще 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України.
Угорська бюджетна авіакомпанія WizzAir з жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви.
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