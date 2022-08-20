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У передмісті Євпаторії пролунали вибухи

Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що на заході окупованого півострова спрацювала система протиповітряної оборони

Про це Аксьонов повідомив у telegram.

«У західному Криму спрацювала система ППО. Ціль вражено. Постраждалих та пошкоджень немає», — написав Аксьонов та закликав зберігати спокій.

Місцеві telegram-канали стверджують, що вибухи сталися над селом Заозерне, що у передмісті Євпаторії. Також в соцмережах з’явилося відео, на якому видно відео ймовірної роботи ППО.

20 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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