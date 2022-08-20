З-за кордону за добу повернулося 39 тис. українців В Україні заборонили продавати товари, на етикетках яких лише іноземна мова » У передмісті Євпаторії пролунали вибухи Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що на заході окупованого півострова спрацювала система протиповітряної оборони Про це Аксьонов повідомив у telegram. «У західному Криму спрацювала система ППО. Ціль вражено. Постраждалих та пошкоджень немає», — написав Аксьонов та закликав зберігати спокій. Місцеві telegram-канали стверджують, що вибухи сталися над селом Заозерне, що у передмісті Євпаторії. Також в соцмережах з’явилося відео, на якому видно відео ймовірної роботи ППО.