Сім суден під завантаження агропродукцією взяли порти Одеси

Під завантаження агропродукцією одеські порти прийняли 7 суден.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України у Facebook.

«19 серпня порт Чорноморськ пришвартував балкери ANDAN TORLAK, FILYOZ та MARANTA, порт Одеса почав завантаження GANOSAYA та KUBROSLI Y, а MOHAMAD Y очікує своєї черги, як і танкер FOYLE, що стоїть на рейді порта Південний», – йдеться у повідомленні.

Загалом планується завантажити близько 66,5 тис тонн пшениці, кукурудзи та олії, які попрямують до портів Франції, Судану, Туреччини та Нідерландів.