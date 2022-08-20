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Сім суден під завантаження агропродукцією взяли порти Одеси

Під завантаження агропродукцією одеські порти прийняли 7 суден.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України у Facebook.

«19 серпня порт Чорноморськ пришвартував балкери  ANDAN TORLAK, FILYOZ та MARANTA, порт Одеса почав завантаження  GANOSAYA та KUBROSLI Y, а MOHAMAD Y очікує своєї черги, як і танкер FOYLE, що стоїть на рейді порта Південний», – йдеться у повідомленні.

Загалом планується завантажити близько 66,5 тис тонн пшениці, кукурудзи та олії, які попрямують до портів Франції, Судану, Туреччини та Нідерландів.

20 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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