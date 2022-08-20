Росія планувала призначити маріонетковий уряд на чолі з Януковичем та Медведчуком

Про це повідомляє видання “The Washington Post”.

За інформацією журналістів, ФСБ розглядало два варіанти, як організувати маріонетковий уряд після захоплення України – на чолі з експрезидентом Віктором Януковичем чи Віктором Медведчуком.

Агенти російських спецслужб були настільки впевнені в швидкому завершенні так званої “спецоперації”, що навіть після початку вторгнення агенти виїхали з Києва заради власної безпеки, але залишили ключі від орендованих квартир. Потім вони мали продовжити свою роботу в цих квартирах після захоплення міста російськими військами.

Журналісти зазначають, що Янукович був лідером групи, яка зібралася в Білорусі на початку березня і готова була “увірватися і повернути владу”. Друга група, що складалася із колишніх членів партії Януковича, зібралася на території південної України, яку росіяни змогли окупувати у перші дні вторгнення.