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Росія намагається обійти санкції за допомогою Туреччини, — мінфін США

Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін

Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Про це перший заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо заявив під час зустрічі заступнику міністра фінансів Туреччини Юнус Еліташу.

«Адейемо висловив стурбованість з приводу того, що російські організації та фізичні особи намагаються використати Туреччину для ухилення від санкцій, які запровадили Сполучені Штати та ще 30 країн», — йдеться у повідомленні мінфіну США.

Мінфін США повідомив, що урядовці зустрілися для обговорення зусиль, спрямованих на застосування та дотримання антиросійських санкцій.

20 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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