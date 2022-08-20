Прем’єр-міністерка Фінляндії обурена тим, що до ЗМІ потрапило відео з її «бурхливої вечірки»

Нещодавно у ЗМІ потрапило відео гучної вечірки за участі прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін. На відео політикиня танцює з друзями у приватній обстановці. Те, що ці кадри потрапили у мережу, обурило Марін.

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Після оприлюднення відео з вечірки на 36-річну Санну Марін посипався шквал критики від її політичних опонентів.

Сама Марін визнала, що “бурхливо” відпочила на вечірці, однак її розгнівало те, що кадри такого її відпочинку потрапили до ЗМІ.

“Ці відео є приватними і знято їх у приватному просторі. Мене обурює те, що вони стали доступні громадськості”, — сказала Марін.

Вона сказала, що всього лише провела бурхливу вечірку зі своїми друзями, на якій вони танцювали та співали, про що і свідчать опубліковані у ЗМІ кадри.

Це спонукало деяких опонентів Марін критикувати її поведінку як невідповідну прем’єр-міністерці.

Зокрема Мікко Карна, опозиційний депутат, написав у Twitter, що Марін має пройти тест на наркотики.

У відповідь Марін заявила, що вживала на вечірці алкоголь, але вона нічого не знає про вживання на вечірці наркотиків.

Водночас прихильники прем’єрки стали на її захист та почали звинувачувати критиків Марін у подвійних стандартах.

“Чому вона не може веселитись після роботи? Ми очікуємо, що наші керівники не будуть людьми?”, – написав у Twitter Ашок Суейн, професор дослідження проблем миру та конфліктів шведського університету Уппсали.

Марін також заперечує, що публікація відео у ЗМІ є частиною будь-якого шантажу.

“Мене не шантажують. Це приватні відео, і вони не повинні були бути публічними. Вони зняті цього літа у приватному будинку. Я не скажу, чий це будинок”, – додала вона.

Це не перший випадок, коли приватне життя Марін у Фінляндії політизується.

Зокрема у 2021 році їй довелось вибачатись перед суспільством за те, що вона пішла до нічного клубу тоді, коли голова МЗС в її уряді отримав позитивний результат на COVID-19.

“Я вчинила неправильно. Мені слід було уважніше розглянути ситуацію”, — сказала Марін у телевізійному інтерв’ю суспільному мовнику Yle.

Водночас вона додала, що є “особистістю та справжньою людиною”, навіть попри свою посаду в уряді.

“Тому не змінюватиму своєї поведінки. Звичайно, я маю бути обережною у тому, що говорю, тому що це можна представити як весь уряд, але я все ще людина і я залишусь нею у майбутньому”, – сказала вона.