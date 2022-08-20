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На Донеччині 7 загиблих цивільних за добу

7 людей загинули та ще 13 отримали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 19 серпня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: «Росія вбиває цивільних! За 19 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 в Бахмуті, 1 у Дружбі, 1 у Костянтинівці та 1 у Північному. Ще 13 людей отримали поранення».

Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області щонайменше 751 людина загинула та 1 941 отримала поранення.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

20 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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