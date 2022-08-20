Генсек ООН: электроэнергия с Запорожской АЭС принадлежит украинскому народу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в пятницу, что электроэнергия, вырабатываемая на Запорожской АЭС, которую захватили российские войска, принадлежит Украине, и потребовал полного соблюдения этого принципа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отвечая в Одесском порту на вопрос журналиста о планах Москвы по перенаправлению электроэнергии в российскую энергосистему, Гутерриш заявил, что АЭС следует демилитаризовать.

«Очевидно, что электроэнергия из Запорожья — это украинская электроэнергия, и она особенно необходима украинскому народу зимой. И этот принцип должен полностью соблюдаться», — сказал генсек ООН.

На пресс-брифинге в порту Антониу Гутерриш заявил, что развивающимся странам нужна помощь в закупке украинского зерна, и призвал обеспечить беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений, которые не подпадают под санкции.

Генсек ООН отметил, что в случае дефицита на рынке удобрений в 2022 году, мир может столкнуться с дефицитом продовольствия в 2023-м году.

«Это соглашение между двумя сторонами, которые находятся в ожесточенном конфликте. Оно беспрецедентно по размаху и масштабу. Однако многое еще предстоит сделать по множеству направлений, – сказал о Гуттериш. — Пришло время оказания масштабной и щедрой поддержки, чтобы развивающиеся страны могли закупать продукты питания в этом и других портах, а люди могли их получать».