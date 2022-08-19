Японское правительство запускает общенациональный конкурс по увеличению потребления алкоголя

Конкурс просит молодых людей предложить идеи, как оживить популярность алкогольных напитков после резкого падения налоговых поступлений.

Потребление алкоголя в Японии упало в среднем со 100 литров на человека в год в 1995 году до 75 литров в 2020 году. Снижение продаж алкоголя ударило по бюджету Японии, дефицит которого уже составляет более 48 трлн иен ($355 миллиардов)

Налоги на алкоголь составили 1,7% налоговых поступлений Японии в 2020 году по сравнению с 3% в 2011 году и 5% в 1980 году. Общие поступления от налога на алкоголь в 2020 финансовом году упали более чем на 110 млрд иен до 1,1 трлн иен по сравнению с предыдущим годом. по сравнению с предыдущим годом, сообщило NTA ранее в этом месяце. По данным Japan Times, это было самое большое падение доходов от налога на алкоголь за 31 год.

Министерство здравоохранения Японии заявило, что надеется, что кампания также напомнит людям не забывать пить только «соответствующее количество алкоголя».