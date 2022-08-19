У селищі на Луганщині знищили ремонтну базу загарбників з великою кількістю техніки

У селищі Лотикове Слов’яносербського району невідомі знищили ремонтну базу загарбників з великою кількістю техніки.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У них як пороблено, в тих москалів. Пам’ятаєте їхню тезу: «Хоч каміння з неба! Нам все одно – ми територію захопили». От і трапляється в них щось постійно: або бавовна, або каміння з небес. У Слов’яносербському районі в селищі Лотикове просипалося каміння. І я вам скажу, достатньо потужно прилетіло. Загалом отим камінням знищено десь близько ста одиниць техніки, і порядку півсотні окупантів відправились, як то кажуть, на концерт кобзона», — розповів Гайдай.

За його словами, після цього ремонтної бази в селищі, де стояла пара танків і різноманітна важка техніка, вже не існує.

«Я впевнений, тут можна казати: «Далі буде». Ще прилітатиме каміння. Ну, вони ж самі просять», — додав очільник Луганської ОВА.