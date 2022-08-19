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США готують новий пакет озброєння Україні на $800 млн

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 мільйонів доларів і може оголосити про неї вже у п’ятницю.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням, пише «Європейська правда».

Байден затвердить допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволяють президенту санкціонувати передачу надлишкової зброї із запасів США, проінформували джерела.

Співрозмовники зазначили, що оголошення може зроблене і наступного тижня. Вони також попередили, що вартість пакету допомоги може змінитися.

Нагадаємо, 17 серпня міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів.

19 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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