Росія програє інформаційну війну в Україні – голова розвідки Великої Британії

Голова британської розвідувальної служби Джеремі Флемінг заявив, що за шість місяців після широкомасштабного вторгнення Росія не змогла досягти успіхів в інформаційній війні проти України.

Про це йдеться у його статті для видання The Economist.

За його словами, інформаційні операції Росії виявилися незграбними й були поставлені під сумнів оприлюдненням даних розвідки. Водночас спроби російських військових знищити цифрову інфраструктуру України натрапили на стійкий, професійний та ефективний український кіберзахист.

“Поки президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні й на Заході. Хоча це є привід для радості, ми не повинні недооцінювати те, як російська дезінформація діє в інших країнах світу”, – написав Флемінг.

Він зазначив, що багато з найбільш густонаселених країн не погодилися з пропозицією ООН засудити Росію за її вторгнення.

Флемінг заявив, що необхідно вжити заходів, щоб протистояти організованим кампаніям із дезінформації та гарантувати, що вони не притуплять міжнародне обурення діями Росії.

Він сказав, що раніше РФ використовувала той самий сценарій у Сирії й на Балканах, і сказав, що онлайн-дезінформація є важливою частиною стратегії окупантів.

“Як і у випадку із наземним вторгненням, початкові онлайн-плани Росії, схоже, не виправдалися. Використання Росією наступальних кіберінструментів було безвідповідальним і невибірковим”, – написав глава розвідки Великої Британії.

Він розповів, що за місяць до 24 лютого Росія розгорнула шкідливе ПЗ WhisperGate для знищення та псування українських урядових систем. І менш ніж за годину до вторгнення Росія атакувала супутникові мережі ViaSat, що використовуються українськими військовими, урядом і цивільними особами. Але ці проблеми вдалося швидко усунути.

Флемінг заявив, що Національні кіберсили Великої Британії можуть відповісти на дії Росії, розгорнувши британський військовий підрозділ, який використовує кіберзасоби для наступу.