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Госдепартамент США не хочет признавать Россию спонсором терроризма

В Госдепартаменте убеждены, что «нет никакой гарантии», что Россия продолжит выполнять взятые на себя в рамках сделки обязательства.

По данным издания, в последние дни несколько сотрудников Госдепартамента сообщили о своих опасениях американским конгрессменам, которым предстоит принять решение по этому вопросу. Сенат поддержал эту инициативу в конце июля, Конгресс уже подготовил соответствующий законопроект. МИД России заявил, что это приведет к разрыву отношений между двумя странами.

Кроме того, внесение в список стран-спонсоров терроризма повлечет за собой дополнительные санкции. Это повлияет, например, на сотрудничество по ядерным материалам, пишет Politico.

При этом, как отмечают в Госдепартаменте, сейчас против России уже и так введены жесткие экономические санкции, которые практически совпадают с мерами, которые предполагает включение в список стран-спонсоров терроризма.

Киев и некоторые страны Запада призывают Вашингтон официально отнести Россию к странам, поддерживающим терроризм, из-за ее агрессии против Украины. Сейчас США считают таковыми только четыре государства мира: Кубу, Иран, Сирию и Северную Корею.

19 августа, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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