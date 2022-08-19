Естонія офіційно запропонує ЄC запровадити восьмий пакет санкцій проти РФ

Про це пише ERR з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Естонія хоче, щоб восьмий пакет санкцій включав розширені санкції проти Росії в економічному, енергетичному та торговому секторах, а також щоб під обмеження потрапили додаткові фізичні особи та організації. Естонія також хотіла б, що обмеження також поширилися і на поїздки громадян РФ до Європи.

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу наголосив, що Таллінн домагатиметься політичного консенсусу у всьому шенгенському візовому просторі, щоб запровадити додаткові санкції проти російських громадян, як це зробила Естонія.

«Як міністр закордонних справ, я закликаю уряди інших європейських країн запровадити додаткові внутрішні санкції, щоб зупинити поїздки громадян держави-агресора Росії до Європи, та спільно працювати над закриттям шенгенської візової зони для російських громадян», — наголосив він.