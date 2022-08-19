Ердоган запропонував Зеленському і Путіну зустрітися в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками візиту до України заявив, що запропонував Володимиру Зеленському організувати зустріч з Володимиром Путіним. Місцем таких переговорів він назвав Туреччину.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

“Звичайно, головною темою наших розмов була війна. Я ще раз поділився з ним тим, що наша солідарність і підтримка територіальної цілісності та суверенітету України триватимуть. Я також заявив, що ми продовжуватимемо сприяти вирішенню війни шляхом дипломатії та переговорів. Так само, як я сказав пану Путіну під час мого візиту в Сочі, я нагадав пану Зеленському, що ми можемо провести їхню зустріч”, – вважає Ердоган.

Водночас глава Української держави після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини 18 серпня у Львові заявив, що діалог з Росією можливий лише в разі повного виведення окупаційних військ з української території. Крім того, за словами глави держави, “референдуми” на окупованих територіях закриють для росії можливість переговорів з Україною.