Что означает новая стратегия Украины для следующей фазы войны

Серия недавних нападений на российские войска на юге Украины и на насильственно аннексированном Крымском полуострове свидетельствует о том, что украинские официальные лица называют новой стратегией, направленной на перекрытие линий снабжения на оккупированных территориях.

Михаил Подоляк, ключевой советник президента Украины Владимира Зеленского, недавно заявил, что это направлено на создание «хаоса внутри российских сил» и что такие удары могут ускориться в течение следующих двух-трех месяцев.

Также активизировались действия повстанцев на оккупированных территориях и скрытые удары, возможно, осуществляемые партизанами, обученными украинскими военными, с использованием заминированных автомобилей, прицельных обстрелов и мин-ловушек.

В ходе летней украинской кампании до сих пор были уничтожены российские командные центры, уничтожены склады боеприпасов и повреждены линии снабжения, нанесены удары по ключевым объектам инфраструктуры на юге Херсонщины. Однако крупномасштабное наступление с целью вернуть себе территорию до сих пор не состоялось, поскольку украинские передовые силы на юге в значительной степени зажаты в окопах и столкнулись с обстрелами российской артиллерии.

Чтобы узнать больше о том, что может означать этот сдвиг в стратегии, Радио Свобода поговорило с Джорджем Барросом, аналитиком вашингтонского аналитического центра Института изучения войны (ISW).

Радио Свобода: Украинские официальные лица заявили, что они занимаются стратегией создания «хаоса внутри российских сил», начав контрнаступление против российских линий снабжения вглубь оккупированной территории, включая серию недавних атак в Крыму. Является ли это южным контрнаступлением, которого ждали многие наблюдатели за войной, и как эта стратегия может изменить линию фронта по всей Украине?

Джордж Баррос: Это часть контрнаступления. Эти прицельные высокоточные удары, которые украинцы наносили по логистическим объектам на юге Украины, а также в оккупированном Крыму, являются частью согласованного украинского контрнаступления с целью восстановить контроль над западным берегом Днепра и верхней частью Херсона. обл.

Кроме того, важно помнить, что удары по Крыму не нарушают обязательств Украины перед западными партнерами о неприменении Украиной западного оружия против российской территории, потому что это территория, которую Россия незаконно захватила еще в 2014 году. Кроме того, здесь проходят российские линии снабжения непосредственно между самой Россией через мост через Керченский пролив и южным Херсоном, что напрямую поддерживает российские передовые войска.

Поэтому, если Киев стремится уничтожить российские силы в этом районе, украинцы проделывают умную работу, нанося удары по различной стратегической инфраструктуре, что может снизить способность России перебрасывать тяжелую военную технику.

Многие западные наблюдатели ожидали увидеть грандиозное, широкомасштабное украинское контрнаступление в Херсоне, но русские сейчас укрепили эту территорию и ввели много техники и больше подразделений и они создали несколько подготовленных оборонительных рубежей. .

Украинская реакция с тех пор заключалась в том, чтобы ухудшить линии снабжения, необходимые для поддержания этих передовых позиций, чтобы со временем они могли действительно прорваться.

Азаттык: Я видел, как некоторые наблюдатели говорят, что Украина проводит эти атаки, потому что не может собрать силы и средства, необходимые для масштабного контрнаступления. Но, кажется, вы говорите, что это преднамеренная украинская стратегия, направленная на то, чтобы сначала ослабить и российские силы, а затем прорваться за территорию?

Баррос: Украинцы не хотят атаковать российскую оборону в лоб. Что они хотят сделать, так это ухудшить ее до такой степени, что она действительно станет слабой.

Здесь полезен пример того, как украинцы отвоевали Змеиный остров.

Украинцы не вернули Змеиный остров, отправив воздушно-десантные войска или запустив десант, чтобы физически очистить остров.

Вместо этого они наносили последовательные удары по российским объектам, находившимся на острове, чтобы удержание острова обходилось русским чрезвычайно дорого, пока русские командиры не решили, что затраты превышают полезность его удержания.

Подобный подход мы наблюдаем сейчас на юге вокруг Херсона и отчасти в Крыму.

RFE/RL: Мы видели несколько атак России на украинские силы на юге и на севере, но один из самых больших вопросов долгое время заключался в том, какова способность Москвы собрать достаточно живой силы, чтобы поддерживать себя в течение долгого времени и противостоять угрозе. цели, которые она поставила перед собой. Как Россия решает эти вопросы?

Баррос: Русские пытаются продолжать собирать все возможные силы с помощью различных усилий по формированию войск.

В ISW мы определили несколько различных направлений деятельности. Например, в России есть концепция так называемых национальных батальонов, которые, по сути, представляют собой усилия различных областей и регионов по созданию добровольческих отрядов. Обычно их называют батальонами, но они объединяют группы от 300 до 400 человек в отряде. Они часто вербуют людей без военного опыта, а в некоторых случаях отправляют их на передовую, пройдя всего 30 дней обучения. В некоторых случаях они также не могут собрать полный отряд из 400 человек и вместо этого просто отправляют их по частям.

Это не создаст достаточно эффективной боевой мощи, и, безусловно, требуется гораздо больше 30 дней , чтобы создать хорошего солдата, способного действовать в общевойсковой механизированной войне, которую ведут русские. Существуют и другие параллельные вербовочные усилия: от помилования осужденных, если они готовы отправиться в Украину, до использования грязной тактики, чтобы эффективно обмануть молодых новобранцев подписать контракт для отправки на передовую.

Это все говорит о том, что России будет трудно собрать достаточно сил для эффективной боевой мощи, но она продолжит делать все возможное, чтобы получить солдат, фактически не призывая к массовой мобилизации.

Азаттык: Что же нам остается делать в ближайшие недели и месяцы? Мы получаем сообщения о том, что Украина обучает партизан и выборочно использует спецназ в тылу России, и Кремль, похоже, продвигает свои планы проведения референдума в некоторых частях Украины. Что еще может повлиять на ситуацию на местах и ​​в других местах?

Баррос: Один из вопросов заключается в том, сможет ли Украина успешно начать это контрнаступление в течение следующих шести-восьми недель и дойти до точки, когда они смогут в достаточной степени ослабить российские силы и опустошить их. Я также ожидаю всплеск более скоординированных партизанских действий со стороны Украины, и мы уже видели, как украинские официальные лица создали условия для их потенциального участия в контрнаступлении.

Что касается попыток России захватить разные территории, то русские несколько лихорадочно пытаются аннексировать эти территории с помощью фиктивных референдумов. Люди должны помнить, что заявленная цель Кремля была последовательной: получить полный политический и территориальный контроль над Украиной. Хотя мы можем слышать заявления официальных лиц о том, что на самом деле они сосредоточены только на Донбассе или на юге, речь идет обо всей Украине.

Даже если Москве не удастся сделать это сразу, любой плацдарм, который она сможет сохранить в Украине, в будущем будет использован для продолжения уже начатого.