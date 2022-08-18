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За вибухами на військових об’єктах в окупованому Криму стоїть Україна — західні ЗМІ

Причина вибухів на військових об’єктах окупаційних військ Росії в Криму поки невідома, проте за ними стоїть Україна.

Джерело: CNN

Деталі: Видання, посилаючись на звіт українського уряду, який отримала від неназваного чиновника, стверджує, що за трьома вибухами в окупованому Криму стоїть Україна.

Так у доповіді описуються втрати на авіабазі Саки (щонайменше 7 літаків і 1 загибла людина), на якій були вибухи 9 серпня, як важкі, але одноразові для російської військової інфраструктури на півострові. Проте наступні атаки оцінюються як доказ систематичної військової спроможності України атакувати Крим.

Що стало причиною вибухів поки невідомо.

18 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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