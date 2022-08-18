ВСУ: угроза ударов со стороны Беларуси сохраняется

Согласно утренней сводке генштаба ВСУ, основные усилия россиян сосредоточены на:

установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей;

удержании временно оккупированных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей;

создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях;

блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Кроме того, сохраняется угроза нанесения россиянам ракетных и авиационных ударов с территории и из воздушного пространства Беларуси.

На Харьковском направлении россияне вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии, а также осуществили дистанционное минирование местности недалеко от Лебяжьего.

На Славянском направлении россияне предприняли безуспешную попытку штурма в районе Николаевка – Выемка.

На Бахмутском направлении – обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска. Попытки наступления в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиново – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево.

«Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отступили», — сообщают в генштабе.

На Авдеевском направлении противник вел обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков. Попытка наступления на этом направлении также не увенчалась успехом.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях россияне сосредотачивают основные усилия на удержании занятых районов и сдерживании продвижения ВСУ.