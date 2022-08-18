У порти Одещини 18 серпня мають зайти ще 5 суден для завантаження продовольством

Про це він розповів в етері Еспресо.

«Працюють всі три порти: Південний, Чорноморськ і Одеса. Вже з портів вийшло 24 судна, тобто понад 600 тисяч тонн української агропромислової продукції відправилися за пунктами призначень. Ми говоримо не тільки про ті судна, які були заблоковані станом на 24 лютого. Вчора, 17 серпня, вийшло три судна з портів Чорноморськ та Одеса, на бортах цих кораблів 333 тисяч тонн продукції. І сьогодні, 18 серпня, дуже важливий момент – захід п’яти суден на завантаження у наших портах, тобто йде зворотний зв’язок, коридор працює», — зауважив речник начальника Одеської ОВА.

Сергій Братчук додав щодо безпеки зернового коридору, тут маршрут визначений і відпрацюють всі відповідні служби. А до проблем з мінами у Чорному морі, то потрібно буде до них повертатися після перемоги й це буде завданням не лише України, а і сусідніх держав-партнерів, які знаходяться у Чорноморському басейні.