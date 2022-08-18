США будуть надавати військову допомогу Україні у розрізі не оборони, а контратаки

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Американці чітко розуміють українські інтереси. Є щільний діалог на рівні зовнішньополітичних та оборонних відомств. США бажають, щоб Україна перемогла», — підкреслив Щерба.

Дипломат також додав, що напередодні виборів у листопаді до Конгресу США, Байдену та всім політичним партіям важливо мати велику перемогу України.

«Військові та політичні інтереси України та США збігаються. США будуть надавати військову допомогу Україні у розрізі не оборони нашої землі, а контратаки. Гасло «Вірю в ЗСУ» — не порожнє, а наповнено змістом», — зауважив Щерба.