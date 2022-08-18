На Херсонщині командування РФ на ночівлю їздить до Криму через побоювання за свою безпеку

Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у своїй колонці на Еспресо.TV.

«Ми чули інформацію про те, що більшість командування армії РФ залишило Херсон, також ОК «Південь» підтвердили цей тренд. Було сказано, що скоріш за все, це означає, що комусь треба зберегти своє життя і дуже страшно за свої перспективи. Я поспілкувався з тими, хто детально знає про тактику рашистів з врятування своїх командирів і мені розповіли цікаві подробиці. Виявляється, що схема така: з метою збереження командного складу військ агресора, старшому офіцерському складу підрозділів, які діють на нашій території, дано вказівку про щоденне вибуття на ночівлю з території Херсонської області на територію Криму. А щодо молодшої та середньої ланки офіцерів РФ, то їм наказано постійно перебувати на території Херсонській області, але знаходитись трохи далі від місць розміщення підпорядкованих сил та засобів, щоб мати можливість врятуватися», — розповів Згурець.

Військовий експерт нагадав про втрати, яких зазнали окупанти, зокрема зі складу вищих офіцерів.

«За пів року було знищено 44 тис. агресорів, що вказується у зведенні Генштабу і до цього слід додати, як мінімум утричі більше поранених, але серед ворожих втрат виокремлю керівний склад. За даними проєкту «Killed in Ukraine», який встановлює особисті дані вбитих російських командирів, зараз йдеться щонайменше про понад 1000 загиблих офіцерів і генералів — це 10 генералів, 103 полковники та підполковники, 135 майорів, понад 700 у званнях від капітана до лейтенанта», — написав Згурець.

Директор Defense Express зазначив, що в української армії побільшало можливостей для знищення російських командирів.

«Знищення ворожого керівного складу триває, точніше ліквідація системи управління шляхом знищення командних пунктів різного рівня. Наша розвідка достеменно знає, де такі командні пункти знаходяться, використовуючи радіотехнічну розвідку, космічну розвідку, роботу агентурної мережі та візуальне спостереження. Можливостей для знищення у нас додалося, з огляду на використання HIMARS, далекобійної артилерії та авіації. Особливо у тих ділянках, де придушена ворожа ППО. Таке враження, що нова реальність непокоїть російських військових керівників, які на своїй шкурі відчувають полювання з боку ЗСУ», — написав Згурець.