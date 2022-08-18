Кремль продовжує залякувати світ “третьою світовою”: в РНБО пояснили, чому пропагандисти РФ це роблять

Російські пропагандисти вкотре почали залякувати світову громадськість “загрозою Третьої світової”. У такий спосіб вони намагаються припинити атаки на військові об’єкти в окупованому Криму.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що після серії вибухів в окупованому Криму російські пропагандисти почали у своїй звичній манері залякувати світ – вони погрожують “третьою світовою війною” у разі подальшої демілітаризації півострова.

Для просування наративу про “неминучість третьої світової війни” російські медіа масово поширюють слова італійського журналіста Доменіко Квіріко, – попередили в РНБО.

У коментарі виданню La Stampa Доменіко Квіріко висловив занепокоєння щодо “українського нападу” на Крим. За його словами, наслідки можуть бути катастрофічними, оскільки за цим стоїть “бажання знищити російську єдність”.

“Якщо Зеленський, як він заявив в одному з останніх звернень до народу, вирішив розпочати відвоювання всіх українських територій з Криму, то ці пів року будуть пеклом”, – заявив Квіріко.

Автор пояснює це тим, що для Росії вторгнення в Крим є нібито “еквівалентом наступу на Москву”, тобто своєрідною “червоною лінією”. “Таким чином, тактика залякування є одним із найвживаніших інструментів Кремля для утримання загарбаних територій України”, – пояснюють у РНБО.