Ердоган прибув на зустріч із Зеленським та Гутеррешем у Львів

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Anadolu.

Глава турецької держави прилетів до польського міста Жешув, а звідти наземним транспортом попрямував до Львова.

Спочатку Реджеп Тайіп Ердоган проведе переговори у форматі «віч-на-віч» із Володимиром Зеленським.

Відомо, що під час перемовин у Львові Ердоган і Зеленський планують обговорити усі аспекти турецько-українських відносин, зокрема говоритимуть про зміцнення механізму експорту зерна з України та дипломатичне завершення війни.

Телеканал NTV повідомив, що Ердоган під час зустрічі може запропонувати українському главі держави Володимиру Зеленському тимчасове припинення вогню на фронті та відновлення переговорів з Росією. Внаслідок припинення вогню армія РФ зможе підготуватися до нового наступу: накопичити додаткові ресурси та поновити втрати.

За даними ЗМІ, Ердоган також запропонує Зеленському організувати зустріч з російським президентом Владіміром Путіним в Анкарі.