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Данія збирається обмежити в’їзд туристів з РФ

Данія

Про це він сказав агентству Ritzau.

«Якщо це не вдасться зробити спільним рішенням, з данської сторони ми розглянемо можливість введення обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз», — сказав Єппе Кофод.

За його словами, якщо не буде успіху у запровадженні спільних правил ЄС, уряд  готовий переглянути правила Данії.

«Я вважаю дуже ганебним те, що російські туристи можуть засмагати і жити розкішним життям на півдні Європи, тоді як українські міста бомблять до невпізнання» — наголосив міністр.

Відомо, що візові обмеження проти громадян РФ ввели ще ряд країн. Бельгія видає лише студентську візу, візу для дослідників та одноразову робочу. Мальта відкрита лише для росіян-членів сімей громадян ЄС. Нідерланди припинили видавати короткострокові візи росіянам ще у квітні. Словаччина видає візи лише за крайньої потреби, а також для деяких видів робіт.

18 августа, 2022 | Category: Мир, Новости

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