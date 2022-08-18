Данія збирається обмежити в’їзд туристів з РФ

Про це він сказав агентству Ritzau.

«Якщо це не вдасться зробити спільним рішенням, з данської сторони ми розглянемо можливість введення обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз», — сказав Єппе Кофод.

За його словами, якщо не буде успіху у запровадженні спільних правил ЄС, уряд готовий переглянути правила Данії.

«Я вважаю дуже ганебним те, що російські туристи можуть засмагати і жити розкішним життям на півдні Європи, тоді як українські міста бомблять до невпізнання» — наголосив міністр.

Відомо, що візові обмеження проти громадян РФ ввели ще ряд країн. Бельгія видає лише студентську візу, візу для дослідників та одноразову робочу. Мальта відкрита лише для росіян-членів сімей громадян ЄС. Нідерланди припинили видавати короткострокові візи росіянам ще у квітні. Словаччина видає візи лише за крайньої потреби, а також для деяких видів робіт.