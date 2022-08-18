«Америка має озброїти Україну зараз, поки не пізно, не треба обдурювати себе» — звернення американців до Байдена

«Америка має озброїти Україну зараз, поки не пізно, не треба обдурювати себе».

Кілька високопоставлених американських військових та дипломатів закликали Байдена надати Україні негайно все необхідне для перемоги над Росією, включно з ракетами для HIMARS, які дістають на 300 кілометрів.

Звернення оприлюднило видання The Hill.

Американська влада надає достатньо зброї, аби створити патову ситуацію та блокувати просування Росії, але недостатньо для того, щоб повернути окуповані території. Якщо потрібне обладнання поступить до України, вона переможе, — стверджують автори відкритого листа.

«Україна потребує засоби ураження середнього та дальнього радіусу дії, щоби зупинити наступ Росії та завадити поповненню її ресурсів, запасів пального та боєприпасів. Це означає, що США повинні відправити ракети для систем HIMARS з радіусом дії 300 кілометрів».

Також автори вимагають від Байдена якомога швидше надати Україні ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони для того, щоб зупинити ракетні удари по українських містах.

Автори переконують, що припинення вогню на російських умовах було б поганим варіантом, оскільки не зупинить Росію, а дасть їй можливість зібрати нові сили.

Єдиний правильний варіант це перемога України з відновленням ситуації на 24 лютого та наступним поверненням окупованих територій включно з Кримом.

Звернення, серед інших, підписали колишні командувачі силами США та НАТО в Європі Філіп Бридлав, Уеслі Кларк, Бен Ходжес; колишній посол США в Росії та заступник генсекретаря НАТО Александр Вершбоу; колишні посли США в Україні Джон Гербст, Марі Йованович, Вільям Тейлор; колишній представник Держдепу США по Україні Курт Волкер.