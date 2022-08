Американские ученые выяснили, что количество одиноких мужчин достигло максимальной отметки за последние 30 лет For war in Ukraine, men from Central Asia and Chechens are involved – intelligence » Вышел восьмой караван с продовольствием из Украины Из портов «Одесса» и «Черноморск» вышли еще 4 судна с украинской агропродукцией — это уже восьмой караван с продовольствием. Об этом сообщило Министерство обороны Турции в Twitter. «Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом режиме», — говорится в сообщении. Эти суда перевозят подсолнечное масло, подсолнечный шрот и кукурузу. Седьмой караван из пяти балкеров с украинской кукурузой и пшеницей вышел 16 августа из двух портов Одесской области.