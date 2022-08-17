Вибухи на російських базах в окупованому Криму можуть бути частиною контрнаступу ЗСУ, — ISW

Про це йдеться у звіті ISW.

Як зазначається, удар по матеріально-технічних цілях в Криму, який є суверенною територією України, не порушить зобов’язань України перед західними партнерами щодо використання Україною зброї, яка постачається із Заходу, на території України, або заявленої політики США щодо права України застосовувати силу для відновлення контролю над всією її територією, включаючи райони, захоплені Росією у 2014 році.

В Інституті не бачать ознак того, що українські воїни використовували зброю, надану США, під час останніх ударів по окупованому Криму.

«Атаки на російські позиції в Криму та навколо нього, ймовірно, є частиною узгодженого українського контрнаступу з метою відновлення контролю над західним берегом Дніпра», — йдеться у звіті.

Російські лінії постачання з Криму безпосередньо підтримують окупантів на материковій частині України, в тому числі в західній частині Херсонської області. Націленість України на російські наземні шляхи сполучення, тилові та допоміжні засоби в Криму узгоджується з українськими контрнаступальними діями, які також націлені на мости через річку Дніпро та російські елементи тилового забезпечення в окупованій частині Херсонської області.

Аналітики вважають, що кінцевим результатом цієї кампанії, швидше за все, буде порушення здатності російських військ підтримувати механізовані сили на правому березі Дніпра, а також втрата можливостей захищати їх від українських контратак за допомогою авіації та артилерії на лівому березі.