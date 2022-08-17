У ЗСУ пояснили, чому командування окупантів тікає з Херсона

Про це заявила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк у етері телемарафону.

«Скоріш за все, це означає, що комусь треба зберегти своє життя і комусь дуже лячно за свої перспективи. І усвідомлення того, що наш вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями потужній і невідворотній», — наголосила вона.

За словами Наталії Гуменюк, використовуючи мости для поїздок легкою автотехнікою, росіяни ризикують, адже ушкодження, які завдають ЗСУ «достатньо красномовні».

«Тобто, не витримають ці логістичні маршрути перевезення важкої техніки та підтягування резервів, допомоги військової такої вже не буде», — пояснила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Наталія Гуменюк додала, що в умовах сучасного ведення бою й дистанційного управління військами окупанти зможуть наступати та намагатимуться це робити, однак їх цікавить не стільки результативність цієї операції, скільки збереження своїх життів.