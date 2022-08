An explosion rang out in the centre of Melitopol near the commandant’s office of the occupiers – the mayor Айфон стал плохо держать заряд — что делать » У Нафтогазі повідомили, якою взимку буде ціна на газ в Україні У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» заявили, що побутові споживачі до квітня 2023 року платитимуть 7,96 грн за куб. м газу Про це «Нафтогаз України» поінформував у facebook. «Ціна 7,96 грн/куб. м діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна», — заявили у компанії. Водночас у Нафтогазі додали, що тарифи на газ в Європі зросли. «Нещодавно в Литві ціна сягнула 1,02 євро/куб. м, або близько 42 грн, у Молдові — 22,99 лея/куб. м, або майже 44 грн, а в Польщі — 6,64 злотих, або понад 53 грн. Серед причин зростання — збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж Росії», — пояснили у Нафтогазі.