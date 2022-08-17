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У Нафтогазі повідомили, якою взимку буде ціна на газ в Україні

Нафтогаз

Про це «Нафтогаз України» поінформував у facebook.

«Ціна 7,96 грн/куб. м  діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна», — заявили у компанії.

Водночас у Нафтогазі додали, що тарифи на газ в Європі зросли.

«Нещодавно в Литві ціна сягнула 1,02 євро/куб. м, або близько 42 грн, у Молдові — 22,99 лея/куб. м, або майже 44 грн, а в Польщі — 6,64 злотих, або понад 53 грн. Серед причин зростання — збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж Росії», — пояснили у Нафтогазі.

17 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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