С начала войны с Украиной из России уехали 20,5 тыс. евреев

Корреспондент Би-би-си по вопросам религии Алим Макбул сообщает со ссылкой на данные израильского Еврейского агентства «Сохнут», что с начала войны с Украиной из России эмигрировали уже 20,5 тыс. евреев. Согласно этим данным, до российского вторжения в России жили 165 тыс. людей еврейского происхождения.

В своем репортаже Макбул рассказывает, что многие российские евреи выступают против войны, не имеют возможности открыто против нее выступать и в сложившихся в России условиях больше не чувствуют себя в безопасности.

Наш корреспондент поговорил с Пинхасом Гольдшмидтом, который 6 июля ушел с должности главного раввина Москвы, которую занимал без малого 30 лет.

Через две недели после начала войны Гольдшмидт и его семья покинули Россию, сначала отправившись в Венгрию, а затем – в Израиль. Затем он подал в отставку и выступил против войны с Украиной.

«Я почувствовал, что должен что-то сделать, чтобы показать, что я не имею никакого отношения и не согласен с вторжением в Украину. Но если бы я это сделал, когда оставался в Москве, то подверг бы себя опасности», — сказал Гольдшмидт корреспонденту Би-би-си.

В конце июля стало известно, что Россия намерена закрыть представительство Еврейского агентства «Сохнут».