Вибухи на російських базах в окупованому Криму можуть бути частиною контрнаступу ЗСУ, — ISW Генеральный секретарь ООН посетит Украину » Росіяни суттєво обмежені через просування ЗСУ на Півдні України В оперативному командуванні «Південь» відзначили, що українські захисники активно просуваються суходолом південного фронту Про це повідомляє оперативне командування «Південь». «Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована. Ворог залишається на своїх заздалегідь облаштованих рубежах оборони, без суттєвих змін кількісного складу. Намагаючись розвідати боєм стан наших позицій противник силами десантно-штурмового взводу висунувся в напрямку Білої Криниці. Успіху не мав, відступив. Суттєво обмежений нашими діями у просуванні по суходолу, підвищує активність авіаційних та ракетних атак», — йдеться у звіті.