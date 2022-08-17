 
«  
  »

Росіяни суттєво обмежені через просування ЗСУ на Півдні України

ЗСУ воїн кордон

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована. Ворог залишається на своїх заздалегідь облаштованих рубежах оборони, без суттєвих змін кількісного складу. Намагаючись розвідати боєм стан наших позицій противник силами десантно-штурмового взводу висунувся в напрямку Білої Криниці. Успіху не мав, відступив. Суттєво обмежений нашими діями у просуванні по суходолу, підвищує активність авіаційних та ракетних атак», — йдеться у звіті.

17 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  