Росія ракетами С-300 вдарила по Миколаєву: є влучання по унівреситету й підприємству

Про це повідомили мер міста Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, рашисти обстріляли у Миколаєві ще один університет — Могилянку.

«Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти», — написав Сєнкевич.

У момент обстрілу в університеті був лише охоронець. Він не постраждав. Проте, уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти закладу.

«Усім, кому потрібно, безкоштовно видамо плівку та ОСБ-плити», — каже мер.

Наразі комунальники розчищають територію біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту.

Віталій Кім також підтвердив удари по Миколаєву ракетами типу С-300.

«Близько 02:00, 17 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Відомо про влучання по цивільних об’єктах, зокрема ЧНУ імені П. Могили та одному з підприємств міста. Також пошкоджені приватні будинки. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється», — зауважив він.

Близько 02:00 17 серпня у Миколаєві прогриміли вибухи.

У місті тимчасово не працювали лінії 101 і 112.

Також Кім розповів, що вчора, 16 серпня, орієнтовно о 09:30 внаслідок ворожих обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зруйновано заклад громадського харчування. Постраждалих немає.

А ще 16 серпня о 17:45 зафіксовані ворожі обстріли в селі Дмитрівка Куцурубської громади. Влучання були переважно по відкритій території. Постраждалих немає.

«Вчора, 16 серпня, орієнтовно о 16:30 й 17:30 та вночі 17 серпня орієнтовно о 01:00 обстрілів зазнало село Широке Широківської громади. Влучання були по сільгоспбудівлях та дорозі. Постраждалих немає», — написав він.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Раніше оперативне командування «Південь» повідомляло, що ввечері 16 серпня під обстріл потрапила портова інфраструктура Миколаєва.

«По портовій інфраструктурі Миколаєва надвечір вдарив реактивними снарядами із системи залпового вогню «Смерч». Без людських втрат», — повідомили у «Півдні».